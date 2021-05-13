В Харькове 13 мая ушел из жизни заслуженный журналист Украины и писатель
Об этом "Слободскому краю" сообщили родные.
Выйдя на пенсию, Анатолий не оставлял творческое дело, а наоборот помогал молодым журналистам и писал книги.
Вышла в свет его книга в соавторстве "Васенінські хутори" .
Последние годы Анатолий Тесло страдал сахарным диабетом. 13 мая на 74-м году жизни Анатолий Дмитриевич скончался в Харькове.
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Похоронят Анатолия Тесло в родной Сковородиновке на Золочевщине.
Кроме того мы ранее писали, что в Харькове безработный киевлянин напал с пистолетом на курьера
Об этом рассказали в пресс-службе ГУ НП в Харьковской области.
"Угрожая предметом, похожим на пистолет, злоумышленник вместе с соучастником открыто завладели товарами сотрудника службы доставки на сумму 1700 гривен", - говорится в сообщении.
Правоохранители установили одного из злоумышленников - это 18-летний ранее не судимый безработный житель Киева.
Злоумышленнику грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 3 до 7 лет.
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