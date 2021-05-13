На Харьковщине поймали поджигателя

Об этом сообщили в Гоэкоинспекции в Харьковской области.

Поджигателя нашли возле с. Тарановка Чугуевского района Харьковской области - мужчина поджигал сухую траву на поле прямо возле автотрассы.

На гражданина составлен админпротокол, ему придется заплатить штраф 3060 гривен.

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Об этом рассказали в пресс-службе ГУ НП в Харьковской области.

"Угрожая предметом, похожим на пистолет, злоумышленник вместе с соучастником открыто завладели товарами сотрудника службы доставки на сумму 1700 гривен", - говорится в сообщении.

Правоохранители установили одного из злоумышленников - это 18-летний ранее не судимый безработный житель Киева.

Злоумышленнику грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 3 до 7 лет.

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