На Харьковщине поймали поджигателя
Об этом сообщили в Гоэкоинспекции в Харьковской области.
Поджигателя нашли возле с. Тарановка Чугуевского района Харьковской области - мужчина поджигал сухую траву на поле прямо возле автотрассы.
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Об этом рассказали в пресс-службе ГУ НП в Харьковской области.
"Угрожая предметом, похожим на пистолет, злоумышленник вместе с соучастником открыто завладели товарами сотрудника службы доставки на сумму 1700 гривен", - говорится в сообщении.
Правоохранители установили одного из злоумышленников - это 18-летний ранее не судимый безработный житель Киева.
Злоумышленнику грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 3 до 7 лет.
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