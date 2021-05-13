9 мая мужчина ушел из Харьковской городской больницы

Об этом сообщили в пресс-службе Национальной полиции в Харьковской области.

Мужчина дошел до Бурсацкого спуска и ему стало плохо.

Прохожие вызвали скорую помощь, его доставили в ту же больницу и положили в реанимацию.

К сожалению, 10 мая мужчина умер.

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Об этом рассказали в пресс-службе ГУ НП в Харьковской области.

"Угрожая предметом, похожим на пистолет, злоумышленник вместе с соучастником открыто завладели товарами сотрудника службы доставки на сумму 1700 гривен", - говорится в сообщении.

Правоохранители установили одного из злоумышленников - это 18-летний ранее не судимый безработный житель Киева.

Злоумышленнику грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 3 до 7 лет.

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