В Харькове задержали 20-летнего парня
Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Харьковской области.
Патрульные разоблачили 20-летнего харьковчанина в хранении наркотиков.
Юноша сообщил, что получал свертки от неустановленного в настоящее время мужчины, после чего прятал в разных местах Харькова и области.
Молодому человеку сообщили о подозрении. Ему грозит наказание в виде лишения свободы сроком от шести до десяти лет с конфискацией имущества.
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Ранее мы писали, что на Харьковщине останавливают транспорт, закрывают рынки и рестораны из-за ужесточения карантина.
Как
Согласно решению, из-за введения красной зоны запрещены:
- работа баров, кафе, ресторанов (только на вынос);
- работа торгово-развлекательных центров;
- массовые развлекательные мероприятия;
- работа спортзалов и фитнес-центров;
- работа непродовольственных рынков;
- посещение школ – ученики всех классов переводятся на дистанционное обучение;
- курсирование автобусного маршрута, подчиненного Песочинскому сельсовету;
- пребывание на территориях общего пользования без масок.
К слову, харьковчан ждет серьезное наказание за поджог сухостоя: "многотысячные штрафы и ...".
Как сообщала Politeka ранее, крестный ход собрал около 3 тысяч харьковчан, фото: "Как можно было в пандемию такое допустить?".
Также Politeka писала, что харьковчанин впал в кому из-за отравления: медики сделали все возможное, фото.