Харьковчанку подозревают в убийстве новорожденного ребенка

Об этом пишет пресс-служба областной полиции.

По версии следствия, в октябре 2020 года 34-летняя женщина родила дома мертвого ребенка и спрятала его в сарае.

Сожителю, который тогда уехал на заработки, она сообщила, что оставила младенца в больнице.

2 апреля нетрезвая женщина в пылу ссоры призналась, что ребенок умер - она отдала мужчине сверток, в котором якобы находилось тело ребенка. Сожитель якобы закопал труп на огороде, но на следующий день не выдержал и заявил в полицию, что малышку похоронила его сожительница.

Полицейские раскопали тело ребенка, которое уже начало разлагаться.

Правоохранители выяснили - женщина не стояла на учете у гинеколога во время беременности и никому не рассказывала о смерти дочери. У нее уже есть двое малолетних детей.

Следователи открыли уголовное производство по статье об убийстве матерью новорожденного ребенка, ей грозит срок до пяти лет.

Ранее мы писали, что на Харьковщине разыскивают мужчину.

В городе Мерефе Харьковской области пропал 51-летний Константин Пахолюк. В последний раз его видели 1 апреля. Мужчина вышел из дома, расположенного по ул. Баркевича, и пропал.

Приметы пропавшего: рост 185 см, плотного телосложения.

В чем был одет – неизвестно, на улицу вышел без куртки.

Особые приметы: нет левого глаза.

Любую информацию о местонахождении мужчины просят сообщить по тел.: 102 или 068-777-0-112.

К слову, харьковчан ждет серьезное наказание за поджог сухостоя: "многотысячные штрафы и ...".

Как сообщала Politeka ранее, крестный ход собрал около 3 тысяч харьковчан, фото: "Как можно было в пандемию такое допустить?".

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