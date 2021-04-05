ЧП в Песочине - произошла утечка газа
На улице Зеленой в Песочине рухнула нежилая постройка, вследствие чего возникло повреждение на надземном газопроводе.
Из-за аварийной ситуации произошла утечка - без газа остались 7 потребителей.
Подача газоснабжения будет восстановлена после проведения владельцем газопровода ремонтных работ и возмещения затрат за прекращение и возобновление подачи газа АО "Харьковгаз".
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Ранее мы писали, что на Харьковщине разыскивают мужчину.
В городе Мерефе Харьковской области пропал 51-летний Константин Пахолюк. В последний раз его видели 1 апреля. Мужчина вышел из дома, расположенного по ул. Баркевича, и пропал.
Приметы пропавшего: рост 185 см, плотного телосложения.
В чем был одет – неизвестно, на улицу вышел без куртки.
Особые приметы: нет левого глаза.
Любую информацию о местонахождении мужчины просят сообщить по тел.: 102 или 068-777-0-112.
К слову, харьковчан ждет серьезное наказание за поджог сухостоя: "многотысячные штрафы и ...".
Как сообщала Politeka ранее, крестный ход собрал около 3 тысяч харьковчан, фото: "Как можно было в пандемию такое допустить?".
Также Politeka писала, что харьковчанин впал в кому из-за отравления: медики сделали все возможное, фото.