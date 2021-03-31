В Харькове от ковида гибнут дети

Об этом сообщили в Харьковском областном лабораторном центре.

Только за последние три дня в Харькове умерли двое больных коронавирусом детей.

В лабцентре отметили, что число заболевших коронавирусом детей увеличилось, при этом малыши стали тяжелее переносить коронавирус.

коронавирус, карантин, больница, скорые, врачи

Популярные статьи сейчас

С пальца Ани Лорак исчезло кольцо от любовника, чем обернулось примирение с экс-мужем: "Отправная точка..."

С пальца Ани Лорак исчезло кольцо от любовника, чем обернулось примирение с экс-мужем: "Отправная точка..."

Пасха-2021: сколько выходных ждет украинцев в этом году

Фигуристая жена продюсера "Квартал 95" томно выгнулась, сверкнув роскошью в декольте: "Не боясь осуждений..."

Синоптик дал прогноз погоды на Пасху 2021, украинцев ждет неприятный сюрприз: "май будет..."
Показать еще

С начала марта в Харьковской области коронавирусом заболели 1334 ребенка.

"Особенностью третьей "волны" является увеличение удельного веса детей среди заболевших до 7,7% против 3,0% в январе", - сообщили в лабцентре.

Также мы писали, что жители Балаклеи жалуются на запах газа.

30 марта "Харьковгаз" получил около 100 аварийных вызовов от жителей Балаклеи и сел Вербовка, Пришиб, Явор о запахе газа в квартирах.

Проверка части заявлений показала, что причина запаха не в утечке газа. Вероятно, причиной запаха стало существенное увеличение концентрации одоранта в природный газ на газораспределительной станции "Балаклея".

газ, тарифы, цены, украинцы

"Природный газ не имеет запаха. Чтобы можно было обнаружить утечку газа по запаху, к нему добавляются одорант", — пояснили в "Харьковгазе".

На предприятии попросили потребителей сохранять спокойствие.

"Несмотря на отсутствие массовых утечек газа в Балаклее, все аварийные вызовы клиентов компании будут полностью отработаны", — сказано в сообщении.

К слову, харьковчан ждет серьезное наказание за поджог сухостоя: "многотысячные штрафы и ...".

Как сообщала Politeka ранее, крестный ход собрал около 3 тысяч харьковчан, фото: "Как можно было в пандемию такое допустить?".

Также Politeka писала, что харьковчанин впал в кому из-за отравления: медики сделали все возможное, фото.