В Харьковской области от коронавируса скончался 11-летний мальчик
Об этом со ссылкой на главного санврача области Любовь Махоту сообщает " Суспільне".
Ребенок попал в больницу 8 марта, за его жизнь боролись больше двух недель. Скончался мальчик 26 марта.
"Были диагностированы Covid-19 и тяжелая форма герпесовирусной инфекции", - сообщила Махота.
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По данным главврача детской инфекционной больницы Дмитрия Кухаря, у мальчика были коронавирус и герпетический менингоэнцефалит.
Также мы писали, что харьковчанка скончалась от редкого заболевания.
Об этом сообщает местный лабораторный центр.
Накануне женщина вернулась из Танзании - там харьковчанку покусали комары, но она не обратила на это внимание.
19 марта у пациентки проявились первые признаки болезни: высокая температура, головная боль и слабость. Спустя четыре дня женщина обратилась в больницу.
Врачи искали признаки коронавируса, но не обратили внимание на другой недуг.
24 марта жительницу Харькова госпитализировали, однако спасти ее не удалось.
К слову, харьковчан ждет серьезное наказание за поджог сухостоя: "многотысячные штрафы и ...".
Как сообщала Politeka ранее, крестный ход собрал около 3 тысяч харьковчан, фото: "Как можно было в пандемию такое допустить?".
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