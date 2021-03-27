На Харьковщине поезд сбил женщину

Трагедия произошла в пгт Слатино - женщина дождалась приближения поезда и вышла на рельсы.

Ее с множественными травмами доставили в медицинское учреждение, где она, к сожалению, скончалась.

По данному факту правоохранительные органы внесли сведения в Единый реестр досудебных расследований по ч. 3 ст. 276 Уголовного кодекса Украины.

Ранее мы писали, что в Харькове мужчина разгромил машины и несколько витрин.

Об этом сообщает пресс-служба патрульной полиции.

Во дворе дома неизвестный мужчина бил припаркованные автомобили.

На месте полицейские обнаружили гражданина, который вел себя агрессивно.

К тому моменту неадекват успел разгромить семь машин и витрины двух магазинов.

Задержанного передали следственно-оперативной группе местного райотдела.

К слову, харьковчан ждет серьезное наказание за поджог сухостоя: "многотысячные штрафы и ...".

Как сообщала Politeka ранее, крестный ход собрал около 3 тысяч харьковчан, фото: "Как можно было в пандемию такое допустить?".

Также Politeka писала, что харьковчанин впал в кому из-за отравления: медики сделали все возможное, фото.