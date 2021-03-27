На Харьковщине поезд сбил женщину
Трагедия произошла в пгт Слатино - женщина дождалась приближения поезда и вышла на рельсы.
Ее с множественными травмами доставили в медицинское учреждение, где она, к сожалению, скончалась.
По данному факту правоохранительные органы внесли сведения в Единый реестр досудебных расследований по ч. 3 ст. 276 Уголовного кодекса Украины.
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Ранее мы писали, что в Харькове мужчина разгромил машины и несколько витрин.
Об этом сообщает пресс-служба патрульной полиции.
Во дворе дома неизвестный мужчина бил припаркованные автомобили.
На месте полицейские обнаружили гражданина, который вел себя агрессивно.
К тому моменту неадекват успел разгромить семь машин и витрины двух магазинов.
Задержанного передали следственно-оперативной группе местного райотдела.
К слову, харьковчан ждет серьезное наказание за поджог сухостоя: "многотысячные штрафы и ...".
Как сообщала Politeka ранее, крестный ход собрал около 3 тысяч харьковчан, фото: "Как можно было в пандемию такое допустить?".
Также Politeka писала, что харьковчанин впал в кому из-за отравления: медики сделали все возможное, фото.