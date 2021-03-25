28-летняя харьковчанка попала в Валковскую центральную районную больницу 19 марта
Девушку госпитализировали в тяжелом состоянии, стого момента она находилась в реанимационном отделении Валковской больницы, передает “Объектив”.
О смерти 28-летней девушки стало известно из соцсетей.
Информацию подтвердил заместитель главврача медучреждения. В соцсетях сообщалось, что Наталья лечилась у семейного врача в местной амбулатории - ее не могли госпитализировать в больницы Харькова, Валок и Богодухова из-за нехватки мест.
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Когда девушке стало хуже, ее все-таки привезли в Валковскую больницу, где она и скончалась.
Однако заместитель главврача медучреждения говорит, что в госпитализации пациентов не отказывали, так как свободные места были.
“Нам привозят больных – мы принимаем. На тот момент были места. Отказать ей не могли раньше. Привезли бы раньше – приняли бы раньше”, – подчеркнул доктор.
Ранее мы писали, что в Харьковской области от коронавируса вакцинировали тысячи людей
В течение 24 марта в Харьковской области прививки от коронавируса сделали 350 гражданам, свидетельствуют данные Министерства здравоохранения.
Всего с начала кампании, которая стартовала в Украине 24 февраля, в Харьковской области вакцинировали 4569 граждан. Все вакцинированные получили по одной дозе препарата.
К слову, харьковчан ждет серьезное наказание за поджог сухостоя: "многотысячные штрафы и ...".
Как сообщала Politeka ранее, крестный ход собрал около 3 тысяч харьковчан, фото: "Как можно было в пандемию такое допустить?".
Также Politeka писала, что харьковчанин впал в кому из-за отравления: медики сделали все возможное, фото.