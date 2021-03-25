На Харьковщине в результате пожара погиб мужчина

Ночью произошел пожар в девятиэтажном жилом доме в 4-м микрорайоне города Первомайский, сообщили в ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.

На втором этаже горела комната на площади около 25 кв. м. В помещении нашли тело мужчины 1984 года рождения.

Во время тушения пожара трех жителей, в том числе двоих детей, эвакуировали.

Причина пожара устанавливается.

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Детали выясняются.

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