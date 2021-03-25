На Харьковщине в результате пожара погиб мужчина
Ночью произошел пожар в девятиэтажном жилом доме в 4-м микрорайоне города Первомайский, сообщили в ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.
На втором этаже горела комната на площади около 25 кв. м. В помещении нашли тело мужчины 1984 года рождения.
Во время тушения пожара трех жителей, в том числе двоих детей, эвакуировали.
Галкин ошарашил известием, что уезжает от Пугачевой и детей, что произошло: "В таком виде?"
Полностью раздетая Оля Полякова устроила релакс, наплевав на скромность: "Мы красивые по-любасу"
51-летняя Дженнифер Лопес в раскрепощенной позе блеснула упругими бедрами: "Опасная близость..."
Жена-красотка продюсера "Квартал 95" эффектно задрала ножки, разгоняя скуку: "Предлагаю вдохновляться..."
Введение пропусков в транспорте Киева: власти сообщили о следующем шаге, "вплоть до остановки..."
Причина пожара устанавливается.
Кроме того мы писали, что страшное ЧП случилось возле отеля в Харькове
В Харькове на пр. Гагарина, автомобиль «Газель» сбил человека.
ДТП случилось ночью возле отеля «Дружба», пишут в telegram-канале «Веха».
Очевидцы сообщают, что горожанина сбили на пешеходном переходе - от полученных травм человек погиб на месте.
Детали выясняются.
К слову, харьковчан ждет серьезное наказание за поджог сухостоя: "многотысячные штрафы и ...".
Как сообщала Politeka ранее, крестный ход собрал около 3 тысяч харьковчан, фото: "Как можно было в пандемию такое допустить?".
Также Politeka писала, что харьковчанин впал в кому из-за отравления: медики сделали все возможное, фото.