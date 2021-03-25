В Харькове пациентов-школьников становится больше
В Харьковской областной детской инфекционной больнице сейчас трое пациентов с коронавирусом находятся в отделении интенсивной терапии,
Об сообщил директор заведения Дмитрий Кухар, передает "ukrinform".
"Заболеваемость и госпитализауции идут на подъем по сравнению с тем, что мы имели 2-3 месяца и даже месяц назад. На утро 24 марта у нас находилось 142 ребенка, в том числе 3 - в отделении интенсивной терапии. Один ребенок на ИВЛ, в очень тяжелом состоянии из-за тяжелой сопутствующей патологии. Один - на так называемом сипапе, еще один-на увлажненном кислороде. То есть трое тяжелых, возраст-от 3 до 11 лет", - сообщил Кухар .
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Также недавно мы писали, что волонтер рассказала о ситуации с коронавирусом в Харьковской области.
Ситуация с местами в больницах в Харькове катастрофическая - утверждает волонтер Наталия Попова и экс-советница главы ОГА Харьковской области по медицине.
"Все ИВЛ в Харькове — заняты, свободных нет. Это звучит ужасно, но мне звонят знакомые главврачи ковидных больниц с просьбой кого-то госпитализировать: вдруг я знаю, что где-то освободилось место. В Харькове места на кислород сейчас освобождаются только в одном случае — если кто-то умирает. Пациенты сейчас стали гораздо тяжелее. Поступают поздно", - рассказывает волонтер.
Такая ситуация, по словам Наталии Поповой, продолжается в Харькове уже неделю.
К слову, харьковчан ждет серьезное наказание за поджог сухостоя: "многотысячные штрафы и ...".
Как сообщала Politeka ранее, крестный ход собрал около 3 тысяч харьковчан, фото: "Как можно было в пандемию такое допустить?".
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