В Харьковской области ищут мужчину

65-летнего Александра Забыйворота, жителя поселка Новый Высокий, в последний раз родные видели 21 марта.

Он пропал по дороге в Харьков, сообщили в поисковом отряде «Ангел».

Приметы: рост 175 см, худощавого телосложения.

Был одет в черную куртку, темно-синие джинсы, черные шапку, носит очки.

Любую информацию о местонахождении разыскиваемого родственники просят сообщить по тел.: 102, 068-11-00-911.

Ранее мы писали, что сотни новых случаев коронавируса выявили в Харьковской области за 23 марта

Это стало известно из обновленных данных в системе мониторинга распространения коронавируса.

Более 800 новых заболевших китайским вирусом выявили на Харьковщине.

После осложнений от коронавируса за последние сутки умерли шестнадцать жителей области.

С начала пандемии в регионе заболели 97 068 жителей, из них 809 - за прошедшие сутки. Выздоровели 82 167 человек (398 новых выздоровлений), болеют в данный момент - 13 055.

К слову, харьковчан ждет серьезное наказание за поджог сухостоя: "многотысячные штрафы и ...".

Как сообщала Politeka ранее, крестный ход собрал около 3 тысяч харьковчан, фото: "Как можно было в пандемию такое допустить?".

Также Politeka писала, что харьковчанин впал в кому из-за отравления: медики сделали все возможное, фото.