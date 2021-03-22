В Харькове скончался легендарный человек

Об этом говорится в сообщении пресс-службы суда.

Вячеслав Евтифиев работал в Ленинском районном суде Харькова почти шесть лет.

"Вячеслав Николаевич переехал в Харьков с оккупированной территории. Человек принципов и человечности. Судья, который достойно нес это звание. Земля Вам пухом, Ваша честь", - написал харьковский адвокат Олег Головков.

Ранее мы писали, что в Харькове УПЦ Московского патриархата 21 марта организовала масштабный крестный ход.

Управление Харьковской епархии УПЦ МП провело крестный ход от Благовещенского кафедрального собора к Свято-Покровскому мужскому монастырю.

"Местная полиция сообщает, что в нем (крестном ходе – ред.) приняли участие около 3 тысяч человек", - говорится в сообщении.

В сети неоднозначно восприняли новость - люди возмущены тем, что во время пандемии коронавируса, когда в Украине города вводят локдаун, харьковчане массово вышли на улицу.

К слову, харьковчан ждет серьезное наказание за поджог сухостоя: "многотысячные штрафы и ...".

Как сообщала Politeka ранее, крестный ход собрал около 3 тысяч харьковчан, фото: "Как можно было в пандемию такое допустить?".

Также Politeka писала, что харьковчанин впал в кому из-за отравления: медики сделали все возможное, фото.