В Харьковской области хотят демонтировать "маленького Ленина"

19 марта сооснователь проекта "Декомунизация. Украина" Вадим Поздняков обратился в объединенную территориальную громаду с просьбой о демонтаже памятника, поскольку он нарушает закон о декоммунизации, передает "Харьков тудей".

"Мне о нем давно говорили, там и памятник Ленину, и большая фигура мужчины с серпом и молотом перед Домом культуры. Я узнал об этом года четыре назад, но думал, что уже демонтировали. Но нет, человек недавно там был и прислал фотографии, что вот оно там на месте", — рассказал Поздняков.

Ранее мы писали, что харьковская полиция ищет свидетелей смертельного ДТП

Об этом сообщили в облуправлении Нацполиции.

Авария случилась 9 марта около 5 утра на дороге "Ковшаровка — Кругляковка" в селе Колесниковка Купянского района. Столкнулись автомобили Renault Megane и ЗАЗ 110307.

В результате ДТП водитель и пассажирка ЗАЗа погибли на месте. Полиция открыла уголовное производство по статье 286 УК Украины.

Полицейские просят откликнуться свидетелей аварии и обратиться по телефону 093-87-57-388 или в кабинет № 6 отдела расследования преступлений в сфере транспорта.

К слову, пешеходная дорога к метро превратилась в "тропу ада" для харьковчан: "камни, грязь и лужи".

Как сообщала Politeka ранее, в центре Харькова мужчины разгуливали в трусах и шляпах, кадры: "Те, кого в армию не взяли".

Также Politeka писала, что на Харьковщине возобновили массовую вакцинацию от вируса: "прививку уже сделали...".