В Харьковской области устанавливаются обстоятельства смерти двух мужчин

В Лозовском отделе полиции Харьковской области рассказали, что вчера, 15 марта, к ним обратилась 44-летняя одендатор Нестелиивского водоема.

Она сообщила, что 48-летний мужчина, который работает на водоеме охранником, не выходит на связь.

На месте происшествия сотрудники полиции установили, что на водоем порыбачить приехал 67-летний житель города Лозовая.

16 марта около 14:30 водолазы обнаружили тела мужчин в водоеме - одной из версий считается то, что мужчины вышли рыбачить на лед и утонули.

По данному факту возбуждено уголовное производство по ч.1 ст. 115 Уголовного кодекса Украины.

Ранее мы писали, что в Харькове на станции метро произошла драка

Об этом сообщили очевидцы в Telegram.

Так, 13 марта вечером на станции метро "Турбоатом" подрались пассажиры - двое мужчин сцепились в остановившемся поезде.

Один из пассажиров вытолкнул оппонента из вагона, а затем ударил его кулаком по лицу, после чего тот упал.

После этого мужчина с вошел в другой вагон, второй мужчина остался лежать на платформе.

В пресс-службе ГУ НПУ в Харьковской области подробности инцидента пообещали предоставить позже.

Видео можно посмотреть здесь.

К слову, пешеходная дорога к метро превратилась в "тропу ада" для харьковчан: "камни, грязь и лужи".

Как сообщала Politeka ранее, в центре Харькова мужчины разгуливали в трусах и шляпах, кадры: "Те, кого в армию не взяли".

Также Politeka писала, что на Харьковщине возобновили массовую вакцинацию от вируса: "прививку уже сделали...".