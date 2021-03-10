В Харькове прямо на улице умер мужчина
Тело мужчины обнаружили вечером 9 марта на улице Медицинской.
Кадры с места происшествия появилось в телеграм-каналах.
По словам очевидцев, мужчина шел по улице, внезапно упал и умер.
Праздничный Киркоров затискал в объятиях Полякову и Ротару, неожиданно унизив Пугачеву: "Пусть ее Галкин поздравляет"
Анджелина Джоли, оставшись без лифчика, обтянула свои прелести почти невидимым шелком: "Разжигаешь страсть..."
Сын 91-летнего Чапкиса показал изможденного отца в бинтах, где он сейчас: "Пожалуйста, Боже, помоги..."
"Кот спал на лице": жизнь 4-месячного ребенка трагически оборвалась на Ровенщине, первые подробности
Горбунов с Осадчей оторвались на закрытом концерте российской группы, только для избранных: "Спасибо за твой..."
Ранее мы писали, что в Харьковской области выросла заболеваемость коронавирусом.
Об этом сообщили на сайте СНБО.
Так, за последние сутки в Харьковской области обнаружили 270 новых случаев заболевания коронавирусом (+ 0,31%), общее количество достигло 87 139.
За прошедшие сутки от коронавируса умерли 14 человек, выздоровели — 328 пациентов.
К слову, пешеходная дорога к метро превратилась в "тропу ада" для харьковчан: "камни, грязь и лужи".
Как сообщала Politeka ранее, в центре Харькова мужчины разгуливали в трусах и шляпах, кадры: "Те, кого в армию не взяли".
Также Politeka писала, что на Харьковщине возобновили массовую вакцинацию от вируса: "прививку уже сделали...".