Ранее мы писали, что на сайте Харьковского горсовета убрали раздел о Геннадии Кернесе

Эту информацию подтвердили в мэрии.

Изменения в структуру ресурса внесли после того как прошло заседание городского совета.

Раньше на главном сайте городского совета был раздел, которому посвящен мэру, а также его фото. После смерти страница сохранила свой вид, но в среду, 24 февраля депутаты прекратили полномочия городского главы.

Раздел, который посвящен мэру пропал с сайта, но, погибший Геннадий Кернес все еще значится членом исполнительного комитета.

К слову, в Харькове трамвай сошел с рельсов и отлетел в сторону, кадры ЧП: есть пострадавшие.

Как сообщала Politeka, юная харьковчанка решила раздеться в метро ради эффектного ролика: "Краснела, бледнела и нервно смеялась".

Также Politeka писала, в Харькове хотят назвать станцию метро в честь покойного Геннадия Кернеса: "Это было бы справедливо".