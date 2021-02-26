Заведующая воспитательного заведения в Харькове последние несколько лет получала зарплату за несуществующих сотрудников
Об этом сообщили в облуправлении Нацполиции.
«Женщина вносила ложную информацию об отработанном времени в табель учета работников, которые фактически не выполняли своих полномочий, а лишь фигурировали на бумаге», - рассказали в ведомстве.
Заведующая сумела обогатиться на сумму около 330 тысяч гривен. Теперь женщине грозит провести за решеткой до 8 лет.
Пластические хирурги занесли Алле Пугачевой смертельную инфекцию: "Тихо загибалась"
Измученный болезнями 91-летний Чапкис вышел на связь и рассказал, что с ним сейчас: "Уже три дня..."
Найдено тело известного российского актера, первые детали трагедии: "Страдал..."
42-летняя Ани Лорак счастлива и больше не одинока, фото нежностей: "Мой защитник"
Беда на Прикарпатье: дети поступают в больницы в тяжелом состоянии, реанимаций не хватает
Кроме того мы писали, что харьковчанка превратила квартиру в свалку
Пенсионерка насобирала с окрестных помоек столько мусора, что сама не может войти в квартиру и живет пряво в дверях квартиры.
Местные жители предполагают, что пенсионерка может быть психически нездорова.
"Не совсем здоровая соседка насобирала столько мусора в свою квартиру, что сама не может там жить. Живет она прямо в дверях квартиры. Запах просто ужасный, мусор вываливается с окон и дверей в буквальном смысле", - говорится в сообщении.
К слову, в Харькове трамвай сошел с рельсов и отлетел в сторону, кадры ЧП: есть пострадавшие.
Как сообщала Politeka, юная харьковчанка решила раздеться в метро ради эффектного ролика: "Краснела, бледнела и нервно смеялась".
Также Politeka писала, в Харькове хотят назвать станцию метро в честь покойного Геннадия Кернеса: "Это было бы справедливо".