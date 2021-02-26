Заведующая воспитательного заведения в Харькове последние несколько лет получала зарплату за несуществующих сотрудников

Об этом сообщили в облуправлении Нацполиции.

«Женщина вносила ложную информацию об отработанном времени в табель учета работников, которые фактически не выполняли своих полномочий, а лишь фигурировали на бумаге», - рассказали в ведомстве.

Заведующая сумела обогатиться на сумму около 330 тысяч гривен. Теперь женщине грозит провести за решеткой до 8 лет.

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Пенсионерка насобирала с окрестных помоек столько мусора, что сама не может войти в квартиру и живет пряво в дверях квартиры.

Местные жители предполагают, что пенсионерка может быть психически нездорова.

"Не совсем здоровая соседка насобирала столько мусора в свою квартиру, что сама не может там жить. Живет она прямо в дверях квартиры. Запах просто ужасный, мусор вываливается с окон и дверей в буквальном смысле", - говорится в сообщении.

К слову, в Харькове трамвай сошел с рельсов и отлетел в сторону, кадры ЧП: есть пострадавшие.

Как сообщала Politeka, юная харьковчанка решила раздеться в метро ради эффектного ролика: "Краснела, бледнела и нервно смеялась".

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