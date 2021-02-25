На Харьковщине - ДТП с пассажирским автобусом
Об этом рассказали в пресс-службе ГСЧС в Харьковской области.
На трассе под Харьковом столкнулись авто ВАЗ 2109 и пассажирский автобус. В результате погибли водитель легкового авто и пассажирка.
Водитель автобуса и 10 пассажиров не пострадали. Спасатели ГСЧС с помощью специального инструмента разрезали кузов «легковушки» и вытащили тела погибших.
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Местные жители предполагают, что пенсионерка может быть психически нездорова.
"Не совсем здоровая соседка насобирала столько мусора в свою квартиру, что сама не может там жить. Живет она прямо в дверях квартиры. Запах просто ужасный, мусор вываливается с окон и дверей в буквальном смысле", - говорится в сообщении.
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