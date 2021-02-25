На Харьковщине - ДТП с пассажирским автобусом

Об этом рассказали в пресс-службе ГСЧС в Харьковской области.

На трассе под Харьковом столкнулись авто ВАЗ 2109 и пассажирский автобус. В результате погибли водитель легкового авто и пассажирка.

Водитель автобуса и 10 пассажиров не пострадали. Спасатели ГСЧС с помощью специального инструмента разрезали кузов «легковушки» и вытащили тела погибших.

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Пенсионерка насобирала с окрестных помоек столько мусора, что сама не может войти в квартиру и живет пряво в дверях квартиры.

Местные жители предполагают, что пенсионерка может быть психически нездорова.

"Не совсем здоровая соседка насобирала столько мусора в свою квартиру, что сама не может там жить. Живет она прямо в дверях квартиры. Запах просто ужасный, мусор вываливается с окон и дверей в буквальном смысле", - говорится в сообщении.

К слову, в Харькове трамвай сошел с рельсов и отлетел в сторону, кадры ЧП: есть пострадавшие.

Как сообщала Politeka, юная харьковчанка решила раздеться в метро ради эффектного ролика: "Краснела, бледнела и нервно смеялась".

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