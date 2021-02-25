Электричка Константиновка-Харьков изменит расписание

Об этом пишут Славянские ведомости.

Электропоезд проходит через Изюм, Лиман, Святогорск, Славянский курорт, Краматорск и Дружковку.

Ранее мы писали, что на Харьковщине в сгоревшем доме нашли тело мужчины.

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Об этом сообщили в ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.

В селе Довгенькое Изюмского района. во время тушения пожара в частном доме спасатели нашли тело владельца.

Дом изнутри полностью выгорел.

Пожар был ликвидирован за 2 часа, предварительная причина его возникновения – неосторожное обращение с огнем.

К слову, в Харькове трамвай сошел с рельсов и отлетел в сторону, кадры ЧП: есть пострадавшие.

Как сообщала Politeka, юная харьковчанка решила раздеться в метро ради эффектного ролика: "Краснела, бледнела и нервно смеялась".

Также Politeka писала, в Харькове хотят назвать станцию метро в честь покойного Геннадия Кернеса: "Это было бы справедливо".