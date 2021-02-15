В Харьковской области осудили мужчину, который напал с ножом на двух женщин

45-летний пьяный мужчина шел по улице и увидел дом с незапертой дверью - он зашел в жилье, в котором была владелица дома со своей подругой, передают "Факты".

Мужчина начал угрожать женщинам, требовал деньги и телефоны.

После отказа преступник начал ломать пальцы на руках сковородкой одной из женщин, на другую он напал с ножом и ранил в области шеи, рук и груди.

Разбойник запугал женщин и забрал деньги, ювелирные украшения и мобильные телефоны. Мужчина скрылся, но вскоре его задержали.

Правонарушителя признали виновным и назначили лишение свободы на восемь лет с конфискацией имущества. Также злоумышленник должен возместить женщинам 36 тыс. грн.

Ранее мы писали, что в Харьковской области полицейские нашли пропавшую лицеистку.

14-летняя девочка 9 февраля ушла из дома и не вернулась.

Для поиска подростка задействовали весь личный состав районного отделения полиции.

Спустя короткое время возле кафе в Балаклее патрульные заметили несовершеннолетнюю.

Правоохранители выяснили ее личность и доставили в местное отделение, где девочка рассказала, что она приехала к своему парню и два дня провела у него дома.

К слову, харьковчане толпами забились в маршрутки, наплевав на карантин, кадры:"Каждый день такое вижу".

Как сообщала Politeka, в Харьковской области четырехлетний малыш сбежал из дома: "Подставил стул и выбрался на улицу через окно".

Также Politeka писала, что Харьковщина утопает в свалках, экологи назвали виновных: "Мусор вскоре появится вновь".