Ушел из жизни харьковский ученый

Об этом сообщили в пресс-службе ВУЗа.

Доктор технических наук, профессор кафедры строительных и дорожных машин Харьковского национального автодорожного университета Евгений Венцель скончался 14 января.

Евгений Венцель подготовил 17 кандидатов технических наук, является автором более 300 научных и научно-методических работ, в том числе 10 монографий, 27 авторских свидетельств и патентов и 6 учебных пособий.

Евгений Венцель - действительный член Подъемно-транспортной академии наук Украины, заслуженный деятель и действительный член Транспортной академии Украины.

Напомним, что в Украине 16 января вся сфера обслуживания должна перейти на украинский язык.

Работники магазинов, банков или АЗС могут обслуживать клиента на другом языке только по его просьбе.

Нарушителям сначала должны объявить предупреждение. За повторное нарушение-могут наложить штраф до 6800 гривен. Языковой омбудсмен Тарас Кремень рассказал, что эта норма касается таких сфер:

торговли (супермаркеты, магазины, АЗС),

культуры (библиотеки, музеи),

образования (кружки),

спорта (секции),

здоровье (диагностические центры, лаборатории).

"Мне кажется, никаких трагедий по поводу этого перехода нет и вряд ли они произойдут", - сказал он.

К слову, фото пугающе пустого центра Харькова в локдаун показали в сети, "все закрыто".

Как сообщала Politeka, харьковщина попала в новый антирейтинг: жителей региона массово наказывают за нарушение карантина.

Также Politeka писала, что в Харькове подали документы на регистрацию вакцины РФ, заявление МОЗ: "Наконец мы увидим, что это".