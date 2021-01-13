В Харьковской области мужчина прокатился по полю на воздушном змее
Видео опубликовали очевидцы.
В Кутузовке местный житель прокатился по заснеженному полю с помощью большого управляемого воздушного змея.
"В Кутузовке свои покатушки", - отмечается в публикации.
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Видео можно посмотреть здесь.
Напомним, что локдаун в харьковском метро разозлил украинцев.
Причиной агрессии стали интервалы между поездами в метро.
На табло, что на снимке, видно, как в среду в 7:51 утра, то есть в час-пик, пассажиры больше семи минут ждут поезд метро.
На платформе в харьковском метро собрались десятки, возможно, и пару сотен харьковчан.
"Метрополитен желает доброе утро жителям Харькова и дарит интервал движения в 7-8 минут", - подписана публикация.
К слову, фото пугающе пустого центра Харькова в локдаун показали в сети, "все закрыто".
Как сообщала Politeka, харьковщина попала в новый антирейтинг: жителей региона массово наказывают за нарушение карантина.
Также Politeka писала, что в Харькове подали документы на регистрацию вакцины РФ, заявление МОЗ: "Наконец мы увидим, что это".