В Харькове зажгли елку возле Южной железной дороги
В пресс-службе регионального филиала "Южная железная дорога" сообщили, что елку украсили около 100 игрушек и почти 80 000 светодиодных лампочек.
Высота елки – 15 метров, вокруг елки курсирует новогодний поезд с машинистом.
Также на Привокзальной площади установлены световые инсталляции.
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Ранее мы писали, что 21 декабря в Харькове приземлился самолет из Берлина с телом Геннадия Кернеса
Спустя полчаса после приземления борта катафалк и автомобили охраны выехали с территории летного поля.
Чартерный самолет из Берлина приземлился в аэропорту Харькова. После необходимых процедур, гроб с телом погрузили в катафалк прямо на взлетном поле. В сопровождении кортежа, авто покинуло территорию аэропорта. Тело доставили в морг 17-й городской больницы.
Встречать самолет в аэропорт прибыли городские чиновники, в частности, секретарь горсовета Игорь Терехов и экс-глава Харьковского областного совета Сергей Чернов.
"Очень тяжело детям и жене. Тяжелая утрата и для семьи и для нас всех. Мы одна большая дружная семья, которую Геннадий Адольфович формировал не один год", — сказал в аэропорту Игорь Терехов.
К слову, в Харькове объявили трехдневный траур, жители негодуют из-за ограничений: "Мало нам карантина?".
Как сообщала Politeka, Добкин заговорил об участии в выборах после трагедии с Кернесом: "Было бы верхом кощунства...".
Также Politeka писала о том, кто возглавит Харьков после трагедии с Кернесом, детали: "Не факт, что выборы скоро состоятся".