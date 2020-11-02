На Харьковщине уже закрыли несколько школ

В городе Первомайский Харьковской области учеников 1-11 классов перевели на дистанционную форму обучения, передает Депо.

Из-за задержки отопительного сезона в Первомайском Харьковской области и быстрым распространением китайского вируса со 2 ноября ученики 1-11 классов школьных и внешкольных учреждений города переходят на дистанционное обучение, об этом сообщили в Первомайском горсовете.

Ранее мы писали, что за время пандемии в Харьковской области китайский вирус диагностировали у 37 997 пациентов.

Об этом свидетельствуют данные мониторинговой системы СНБО. По информации медиков, за минувшие сутки вирус лабораторно подтвердили у 817 человек.

В целом по Украине заболевание выявили у 402194 (6754 случаев за сутки), из них 7375 — умерли, 163768 — смогли побороть инфекцию.

К слову, новая напасть атакует харьковчан, появилось важное заявление: "уже зафиксировано...".

Как сообщала Politeka, на Харьковщине вирус ближе к зиме набирает обороты, медики бьют тревогу: "количество заболевших достигло...".

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