На Харьковщине уже закрыли несколько школ
В городе Первомайский Харьковской области учеников 1-11 классов перевели на дистанционную форму обучения, передает Депо.
Из-за задержки отопительного сезона в Первомайском Харьковской области и быстрым распространением китайского вируса со 2 ноября ученики 1-11 классов школьных и внешкольных учреждений города переходят на дистанционное обучение, об этом сообщили в Первомайском горсовете.
Ранее мы писали, что за время пандемии в Харьковской области китайский вирус диагностировали у 37 997 пациентов.
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Об этом свидетельствуют данные мониторинговой системы СНБО. По информации медиков, за минувшие сутки вирус лабораторно подтвердили у 817 человек.
В целом по Украине заболевание выявили у 402194 (6754 случаев за сутки), из них 7375 — умерли, 163768 — смогли побороть инфекцию.
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