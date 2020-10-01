Детское отделение Городской многопрофильной больницы №18 начинает принимать больных китайским вирусом
Для приема больных с COVID-19 в отделении развернуто 60 коек, шесть из которых - в отделении реанимации, передает телеграм-канал "Веха",
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Ранее мы писали, что в Харьковской области зафиксировали 450 новых случаев заболевания китайским вирусом за сутки.
Всего подтвержденных случаев за время пандемии 19 128 (+450). Умерли 354 (+4), выздоровели 4 363 (+16) человек.
В Украине 213 028 (+4069) случаев. Умерли 4193 (+64) человек, вылечились - 94 443 (+2083) человек.
Напомним, в Харькове главврач инфекционки купил роскошное авто за 860 тысяч: появилась декларация медика.
Как писала Politeka, друг Кернеса раскрыл правду о самочувствии харьковского мэра: "Прогресс есть, но...".
Также Politeka сообщала, в Харькове школьников активно отправляют на дистанционку, появились цифры.