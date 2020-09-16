В Харьковской области за последние сутки от китайского вируса скончались семь человек

На Харьковщине продолжает расти количество смертей от вируса, передает 057.ua.

В области за последние сутки зарегистрировали 362 новых случая заболевания COVID-19. Об этом сообщили в пресс-службе Харьковского областного лабораторного центра.

Ранее мы писали, что в конце сентября этого года школы закроются.

Таким мнением поделился известный инфекционист Андрей Александрин.

“Детское население является одной из движущих сил распространения ОРВИ, в том числе и COVID-19. И в ближайшее время рост заболеваемости за счет детского населения пойдет еще больше, ибо хоть дети не являются группой риска, они являются носителями. Дети могут заражать своих родителей, бабушек и дедушек. Я уверен, ситуация будет такой: 1 сентября дети пошли в школу, в конце сентября все школы закроются”, - заявил Александрин.

Напомним, харьковчане взбунтовались против переименования станции метро.

Как сообщала Politeka, харьковчан ошеломила идея оплаты проезда в метро по-новому.

Также Politeka писала, что в Харькове решили декоммунизировать завод, жители возмущены.