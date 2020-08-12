В Харькове станцию метро «Московский проспект» переименовали в «Турбоатом»

Об этом сообщили в пресс-службе КП «Харьковский метрополитен».

Жителей Харькова возмутило переименование. Они заявили, что от названия станции метро их жизнь не меняется и не становится лучше.

"И что? Повысятся зарплаты и пенсии? Украина станет центром промышленности? У нас здравоохранение поднимется на небывалую высоту? Я думаю, что когда у нас будет адекватная, истинно народная власть, мы вернём старые названия, а оплатим переименования за счёт тех депутатов, которые голосовали за подобную ересь!", " Переименуйте в Господа Бога,может,после этого не будут менять название", " Фсё! Вот последний проспект переименуем и жизнь наладится!", И сразу жить стало легче и веселее!", "легче кому стало??? .Да всем !!..наверное?? заживем!", - пишут в комментариях харьковчане.

Напомним, в Харькове бунт, украинцы не собираются молчать.

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