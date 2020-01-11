Четвертый день жители Харькова не могут вернуться из Италии домой

Авиакомпанию Ernest Airlines, рейсом которой люди должны были 8 января лететь, лишили лицензии, поставив пассажиров в очень неоднозначное положение, передает «Город Х».

Так, харьковчанка Виктория Ткаченко рассказала журналистам, что приехала в аэропорт Неаполя 8 января, чтобы улететь в Украину, и уже на месте узнала о ситуации с авиаперевозчиком. Вместе с ней заложниками ситуации стали еще 140 человек. Из них пятеро – жители Харькова.

«Маленькие дети, пассажиры с ограниченными возможностями находятся в зоне посадки в самолёт без воды и пищи, без какой-либо информации о вылете или отмене рейса», – сообщила Виктория из аэропорта Неаполя.

В пятницу, 10 января, к ним приезжал украинский консул и пообещал разобраться в ситуации, однако сегодня на связь он не выходит, а людей выгоняют на улицу.

По словам Ткаченко, туристам приходится питаться за свои деньги и искать, где переночевать. Улететь не представляется возможным, поскольку дешевые билеты давным-давно раскупили, а на дорогие у людей нет денег. Пострадавшие пассажиры очень надеются, что ситуация разрешится, и они таки вернутся домой.

Отметим, что вчера вечером в международном аэропорту «Харьков» приземлился чартерный рейс из Италии, на борту которого был мэр города Геннадий Кернес с гражданской женой и друзьями. Только перелет обошелся путешественникам в 36 тысяч долларов.

На итальянском курорте чиновник с компанией отдыхали со 2 по 10 января.

Напомним, одесситы стали заложниками на популярном курорте, дети плачут.

Как сообщала Politeka, во Львове самолеты с пассажирами не долетели до места назначения.

Также Politeka писала, что самолет с украинцами не долетел до Египта.