У Харкові загорівся столярний цех.
Про це повідомили у прес-службі ДСНС у Харківській області.
Так, 3 жовтня спалахнула пожежа, працівники ДСНС встановили, що горить столярний цех на площі близько 500 квадратних метрів.
Відкритий вогонь перекинувся на поруч припарковані чотири автомобілі.
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Всього на місці події було зосереджено 10 пожежних автомобілів і 45 рятувальників.
Причина пожежі зараз встановлюється, на щастя, постраждалих немає. Крім того відомо, що евакуація людей не проводилася.
Раніше повідомлялося, що в Харкові спалахнула масштабна пожежа.
Про це повідомили у прес-службі ДСНС у Харківській області.
На місце виїхали два відділення пожежно-рятувальної служби ДСНС.
У квартирі на п'ятому поверсі горіла комп'ютерна техніка та меблі. Загальна площа загоряння склала 3 м кв.
Через годину рятувальники ліквідували загоряння.
На щастя, ніхто не постраждав. Фахівці на даний момент встановлюють причину і Наслідки пожежі.
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