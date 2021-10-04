Що відомо на даний момент

У Харкові загорівся столярний цех.

Про це повідомили у прес-службі ДСНС у Харківській області.

Так, 3 жовтня спалахнула пожежа, працівники ДСНС встановили, що горить столярний цех на площі близько 500 квадратних метрів.

Відкритий вогонь перекинувся на поруч припарковані чотири автомобілі.

Всього на місці події було зосереджено 10 пожежних автомобілів і 45 рятувальників.

Причина пожежі зараз встановлюється, на щастя, постраждалих немає. Крім того відомо, що евакуація людей не проводилася.

Раніше повідомлялося, що в Харкові спалахнула масштабна пожежа.

Про це повідомили у прес-службі ДСНС у Харківській області.

На місце виїхали два відділення пожежно-рятувальної служби ДСНС.

У квартирі на п'ятому поверсі горіла комп'ютерна техніка та меблі. Загальна площа загоряння склала 3 м кв.

Через годину рятувальники ліквідували загоряння.

На щастя, ніхто не постраждав. Фахівці на даний момент встановлюють причину і Наслідки пожежі.

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