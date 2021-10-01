На Харківщині небезпечне угруповання труїло людей

Так, у Чугуєві судитимуть трьох зловмисників. Їм інкримінують поширення особливо небезпечних наркотиків, про це повідомили в обласному управлінні Нацполіції.

Слідчі направили обвинувальний акт щодо банди до Чугуївського райсуду. Зловмисникам загрожує від 9 до 12 років.

Згідно з матеріалами справи, організатором протизаконного бізнесу стала 46-річна мешканка Харківської області.

З нею працювала 22-річна напарниця у і 38-річний чоловік.

Підозрювані перебувають під вартою, ведеться слідство.

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Так, в місцевому телеграм-каналі повідомили, що підозрілий чоловік ходить по під'їздах і стукає в двері.

"Третій день пасуть наш двір, ходять з одного під'їзду в під'їзд, простукують квартири. На джерельній, 9а вже розкрили квартиру, поки люди були на відпочинку.

Дзвонили в поліцію, говоримо, тут підозрілий чоловік простукує квартири, а нам відповіли: ну ось як пограбують, так і телефонуйте. Пишу просто попередити людей, щоб запам'ятали цю особу і просимо утриматися від поїздок. Зараз сезон у домушників, від яких нас нікому захищати", - йдеться в повідомленні.

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