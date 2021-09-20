Під Харковом загорілася база відпочинку - там знаходилося близько 10 осіб
19 вересня до чергової частини Чугуївського районного управління поліції надійшло повідомлення про те, що на базі відпочинку по вулиці дачній у селищі Печеніги горить дерев'яний будинок.
Чоловіка 43 років і жінку 35 років доставлено в лікарню з опіками, решта від госпіталізації відмовилися.
Рятувальники ДСНС загасили пожежу, попередня версія-замикання електропроводки.
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Крім того, під Харковом спалахнула масштабна пожежа в школі.
Так, 19 вересня о 19:30 на лінію 101 надійшло повідомлення про пожежу школі № 2 м. Чугуїв
О 22: 02 пожежу вдалося локалізувати, триває подальша ліквідація наслідків.
На місці працювало 12 одиниць техніки та 50 чоловік особового складу.
Пожежа охопила близько 500 кв. м приміщення, школа фактично зруйнована.
З'ясувалося, що епіцентром пожежі був спортзал.
Попередня причина загоряння-коротке замикання. Діти навчатимуться Дистанційно.
Нагадаємо, що пожежа спалахнула в приватному будинку в Харкові.
Також Politeka повідомляла, масштабна пожежа розгорілася в офісному центрі.