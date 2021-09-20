Під Харковом загорілася база відпочинку - там знаходилося близько 10 осіб

19 вересня до чергової частини Чугуївського районного управління поліції надійшло повідомлення про те, що на базі відпочинку по вулиці дачній у селищі Печеніги горить дерев'яний будинок.

Чоловіка 43 років і жінку 35 років доставлено в лікарню з опіками, решта від госпіталізації відмовилися.

Рятувальники ДСНС загасили пожежу, попередня версія-замикання електропроводки.

Крім того, під Харковом спалахнула масштабна пожежа в школі.

Так, 19 вересня о 19:30 на лінію 101 надійшло повідомлення про пожежу школі № 2 м. Чугуїв

О 22: 02 пожежу вдалося локалізувати, триває подальша ліквідація наслідків.

На місці працювало 12 одиниць техніки та 50 чоловік особового складу.

Пожежа охопила близько 500 кв. м приміщення, школа фактично зруйнована.

З'ясувалося, що епіцентром пожежі був спортзал.

Попередня причина загоряння-коротке замикання. Діти навчатимуться Дистанційно.

Нагадаємо, що пожежа спалахнула в приватному будинку в Харкові.

Також Politeka повідомляла, масштабна пожежа розгорілася в офісному центрі.