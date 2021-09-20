Под Харьковом загорелась база отдыха - там находилось около 10 человек

19 сентября в дежурную часть Чугуевского районного управления полиции поступило сообщение о том, что на базе отдыха по улице Дачной в поселке Печенеги горит деревянный дом.

Мужчину 43 лет и женщину 35 лет доставлено в больницу с ожогами, остальные от госпитализации отказались.

Спасатели ГСЧС потушили пожар, предварительная версия - замыкание электропроводки.

Кроме того, под Харьковом вспыхнул масштабный пожар в школе.

Так, 19 сентября в 19:30 на линию 101 поступило сообщение о пожаре школе № 2 г. Чугуев

В 22:02 пожар удалось локализировать, продолжается дальнейшая ликвидация последствий.

На месте работало 12 единиц техники и 50 человек личного состава.

Пожар охватил около 500 кв. м помещения, школа фактически разрушена.

Выяснилось, что эпицентром пожара был спортзал.

Предварительная причина возгорания — короткое замыкание. Дети будут учиться дистанционно.

Напомним, что пожар вспыхнул в частном доме в Харькове.

Также Politeka сообщала, масштабный пожар разгорелся в офисном центре.