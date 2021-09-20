Под Харьковом загорелась база отдыха - там находилось около 10 человек
19 сентября в дежурную часть Чугуевского районного управления полиции поступило сообщение о том, что на базе отдыха по улице Дачной в поселке Печенеги горит деревянный дом.
Мужчину 43 лет и женщину 35 лет доставлено в больницу с ожогами, остальные от госпитализации отказались.
Спасатели ГСЧС потушили пожар, предварительная версия - замыкание электропроводки.
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Кроме того, под Харьковом вспыхнул масштабный пожар в школе.
Так, 19 сентября в 19:30 на линию 101 поступило сообщение о пожаре школе № 2 г. Чугуев
В 22:02 пожар удалось локализировать, продолжается дальнейшая ликвидация последствий.
На месте работало 12 единиц техники и 50 человек личного состава.
Пожар охватил около 500 кв. м помещения, школа фактически разрушена.
Выяснилось, что эпицентром пожара был спортзал.
Предварительная причина возгорания — короткое замыкание. Дети будут учиться дистанционно.
Напомним, что пожар вспыхнул в частном доме в Харькове.
Также Politeka сообщала, масштабный пожар разгорелся в офисном центре.