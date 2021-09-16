У Харкові безліч будинків залишилися без світла через пожежу

Телеграм-канал "Труха" повідомляє, що спочатку загорілося листя, яке, ймовірно, не прибрали комунальники. Пізніше вогонь перекинувся на трансформатор.

"На ювілейному горить листя з гілками і від них загорівся трансформатор. Будинки залишилися без світла", - йдеться в повідомленні.

"Я в шоці що відбувається в Харкові", "хто говорить що чули як трансформатор грюкнув, хтось ні. Вогонь вже побачили за фактом. П'ятишки без світла, у 9 поверхівок свій трансформатор ,у них все норм", " вибухнув трансформатор. Без світла тепер кілька днів сидіти", я живу в будинку поруч

Був глухий хлопок. Провід вибухнув скоріше за все", - пишуть харків'яни в коментарях.

Відео з місця НП можна побачити тут.

До слова, днями на Харківщині спалахнула серйозна пожежа.

Про це повідомляють у Головному управлінні ДСНС України в Харківській області.

14 вересня пожежа сталася по вулиці Гагаріна, в селищі Мала Данилівка. Рятувальники кажуть, що причиною загоряння стали Зварювальні роботи.

Власники приміщення не дотримувалися правил пожежної безпеки при проведенні. Вогонь повністю знищив приміщення площею 20 кв.м і машину Daewoo Neхia.

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