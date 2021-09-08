У Харкові дуже дивно полагодили дорогу

Так, на одній з вулиць міста у дворі поклали асфальт, але в мережі пишуть, що комунальники забули прибрати будівельне сміття, повідомляють в Telegram-каналі "типова Салтівка".

Дорогу вже повністю відремонтували, і роботи закінчилися.

Однак харків'яни скаржаться, що комунальники, ймовірно, забули прибрати будівельне сміття.

Біля відремонтованої дороги лежать купи землі і старого покриття, а на самій дорозі розлита смола.

Відео можна побачити тут.

До слова, в Харкові берег річки закидали будівельним сміттям. Фото опублікував в Instagram екоактивіст Артем Приходько.

Водій автомобіля Reno Trafic 6 вересня вивіз кілька мішків будівельного сміття і залишив їх на березі водойми.

Правопорушника вдалося вирахувати.

З'ясувалося, що правопорушник зареєстрований в Московському районі, а живе в Новобаварському. Сміття, яке чоловік залишив біля річки, прибрано.

Адміністративний протокол на правопорушника був складений поліцією.

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