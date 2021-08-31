У Харкові блискавка влучила прямо в тролейбус

Як повідомили в телеграм-каналі "Труха", транспорт загорівся.

"Біля аеропорту блискавка вдарила в тролейбус і той загорівся. На щастя, у водія знайшовся вогнегасник", - йдеться в повідомленні.

"так ось куди попало. оч голосно і поруч було, в аеропорту"," а як же пасажири і все таке"," + ще одна фобія", " їхала мама знайомої з онуком.... Дитина сильно злякалася....", "Добре що всі цілі, але деякі тепер будуть мандражувати при поїздці на тролику", - пишуть користувачі Мережі в коментарях.

Відео з місця НП можна побачити тут.

До слова, нещодавно в Харкові спалахнула пожежа

Про це повідомили у прес-службі ДСНС у Харківській області.

На місце виїхали два відділення пожежно-рятувальної служби ДСНС.

У квартирі на п'ятому поверсі горіла комп'ютерна техніка та меблі. Загальна площа загоряння склала 3 м кв.

Через годину рятувальники ліквідували загоряння.

На щастя, ніхто не постраждав. Фахівці встановлюють причину пожежі.

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