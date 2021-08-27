У Лозівському районі Харкова спіймали палія
Жінка проїжджала повз палаючого поля і помітила, що чоловік підпалює стерню.
Вона відразу викликала рятувальників і поліцію.
З'ясувалося, що місцевий житель вирішив спалити стерню на своїй земельній ділянці, але полум'я швидко поширилося і охопило близько 1500 квадратних метрів.
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Мінімальний штраф за підпал 3060 грн., але розмір штрафу може збільшитися залежно від кількості збитків, завданих пожежею.
"Треба штраф 306 тисяч і пів року санаторію з трьох разовим харчуванням і виправних робіт годин 300 на благо міста. Тоді ці ідіоти зрозуміють, скільки бур'янів не пали, з ним нічого не буде" ," за те що палять! Вже багато великих пожеж було через підпал трави, і все одно палять", " у Німеччині ,Польщі та Франції такого не зустрічала. а потім ми скаржимося на що то або кого то., за собою ніфіга не помічаємо", - пишуть в мережі.
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