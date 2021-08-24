У Харківській області вигоріло понад 15 га сухої трави

Про це повідомили у прес-службі ГУ ДСНС у Харківській області.

Горіла суха трава, стерня, очерет і сміття. Загальна площа пожеж склала близько понад 15 га.

Найбільші відбулися в Ізюмському районі, Барвінківської ВІДГ, де вигоріло 5 га трави, в с. Нове Мажарово, Зачепилівської ВІДГ, Красноградському районі (2 га ) і с. Новоолександрівка, Великобурлуцької ВІДГ, Куп'янському районі (2 га).

До слова, нещодавно на харківському вокзалі спалахнула пожежа

Про це повідомили в Державної служби з надзвичайних ситуацій у Харківській області.

На момент прибуття рятувальників площа пожежі склала близько 250 квадратних метрів. Горіли дерев'яні конструкції даху, до гасіння залучили пожежний потяг.

Близько чотирьох годин знадобилося рятувальникам, щоб загасити вогонь. На щастя, ніхто не постраждав.

"О 23: 47 пожежу на залізничному вокзалі ліквідовано", — повідомили рятувальники.

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