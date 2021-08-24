Потужний пжар охопив харківський ринок

У телеграм-каналі "Харків лайф" з'явилася інформація про те, що горять два павільйони на комунальному ринку.

"Знову горить Комунальний ринок. Попередньо, вогнем охоплено два павільйони, пожежники на місці", - йдеться в повідомленні.

До слова, нещодавно на харківському вокзалі спалахнула пожежа

Про це повідомили в Державної служби з надзвичайних ситуацій у Харківській області.

На момент прибуття рятувальників площа пожежі склала близько 250 квадратних метрів. Горіли дерев'яні конструкції даху, до гасіння залучили пожежний потяг.

Близько чотирьох годин знадобилося рятувальникам, щоб загасити вогонь. На щастя, ніхто не постраждав.

"О 23: 47 пожежу на залізничному вокзалі ліквідовано", — повідомили рятувальники.

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