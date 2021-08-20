У Харкові на дитячому майданчику бігають маленькі хижаки

За словами очевидців, тварини пустували у дворі на ХТЗ, недалеко від дитячої поліклініки №16.

На кадрах з місця подій видно, як лисиці бігають і застрибують на лавочки.

"Лисиці також помічені у дворику біля 16-ї дитячої лікарні на ХТЗ. У цьому районі вони походу часті гості", - йдеться в повідомленні.

Відео з місця можна побачити тут.

До слова,буквально днями лисиця випадково потрапила в харківське метро

Як повідомляє телеграм-канал "Харків лайф", лисицю помітили на Харківській станції метро "Пролетарська". Очевидець того, що відбувається знімав все на відео.

Наляканий звір спустився сходами на платформу метро і пригнув на рейки.

"Працівники метро кажуть, що бачать її вперше і чомусь забороняють знімати...",-йдеться в повідомленні.

Чи змогли зловити і відпустити на свободу лисицю-невідомо.

Відео з місця інциденту можна побачити тут.

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