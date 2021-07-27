У Харкові перехожі роблять з під'їздів туалети

Люди не соромлячись камер спостереження справляють нужду на сходових майданчиках.

У будинку на вулиці Новгородська вирішили боротися з тими, хто не може дотерпіти до туалету.

Тепер там з'явилася "дошка пошани", на якій будуть розміщувати фото"непристойних" людей.

"Зіркою" інтернету вже стала жінка, яка справила нужду в під'їзді №4.

"Паскудить в під'їзді за адресою Новгородська, 8 Харків повинен знати героїв в обличчя", — підписали фото мешканці будинку.

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Так, в місцевому телеграм-каналі повідомили, що підозрілий чоловік ходить по під'їздах і стукає в двері.

"Третій день пасуть наш двір, ходять з одного під'їзду в під'їзд, простукують квартири. На джерельній, 9а вже розкрили квартиру, поки люди були на відпочинку.

Дзвонили в поліцію, говоримо, тут підозрілий чоловік простукує квартири, а нам відповіли: ну ось як пограбують, так і телефонуйте. Пишу просто попередити людей, щоб запам'ятали цю особу і просимо утриматися від поїздок. Зараз сезон у домушників, від яких нас нікому захищати", - йдеться в повідомленні.

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