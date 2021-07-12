На Харківському ж\д вокзалі були нібито закриті каси-утворилася величезна черга

Люди не могли купити квитки на електрички приміського напрямку.

Про це стало відомо завдяки публікації в Telegram-каналі "ХС/Харків".

"На ЖД вокзалі закриті каси Північного термінал для електричок Харків-Козача Лопань. І про це ніде не написано. Ти заходиш в термінал, де температура як в сауні, ескалатори не працюють, шукаєш вгору-вниз, там дізнаєшся інформацію і йдеш назад в каси, які на вулиці. Черги не видно ні кінця ні краю", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, в Харківській області влаштували погоню за чоловіком.

Інцидент стався вночі 6 липня біля села Гоптівка.

Співробітники Харківського прикордонного загону затримали чергового порушника.

У Східному регіональному управлінні Держприкордонслужби України повідомили, що порушником виявився 75-річний житель міста Дніпро.

Чоловік повідомив, що росіяни не пропустили його, тому він вирішив прорватися через кордон без дозволу.

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