На Харківському ж\д вокзалі були нібито закриті каси-утворилася величезна черга
Люди не могли купити квитки на електрички приміського напрямку.
Про це стало відомо завдяки публікації в Telegram-каналі "ХС/Харків".
"На ЖД вокзалі закриті каси Північного термінал для електричок Харків-Козача Лопань. І про це ніде не написано. Ти заходиш в термінал, де температура як в сауні, ескалатори не працюють, шукаєш вгору-вниз, там дізнаєшся інформацію і йдеш назад в каси, які на вулиці. Черги не видно ні кінця ні краю", - йдеться в повідомленні.
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