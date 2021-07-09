У Харкові із зали суду втік злочинець
Про це повідомляє місцевий Telegram-канал "Труха Харків".
В Апеляційному суді на вул. Небесної Сотні, іноземця знімали з домашнього арешту, щоб відправити на батьківщину до Туреччини у в'язницю. Однак після оголошення вироку, чоловік вискочив із залу суду і втік.
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"...але судячи з бігу, мужик вже давно добіг до Нью-Йорка",-іронізують в телеграм-каналі.
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Відео втечі можна побачити тут.
Нагадаємо, в Харківській області влаштували погоню за чоловіком
Інцидент стався вночі 6 липня біля села Гоптівка.
"Прикордонний загін отримав інформацію, що до кордону рухається невідомий. Відшукати в полі чоловіка вдалося завдяки тепловізору. Прилад показав, що чоловік сховався в кущах, недалеко від кордону", - зазначили відомстві.
Чоловік повідомив, що росіяни не пропустили його, тому він вирішив прорватися через кордон без дозволу.
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