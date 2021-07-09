У Харкові із зали суду втік злочинець

Про це повідомляє місцевий Telegram-канал "Труха Харків".

В Апеляційному суді на вул. Небесної Сотні, іноземця знімали з домашнього арешту, щоб відправити на батьківщину до Туреччини у в'язницю. Однак після оголошення вироку, чоловік вискочив із залу суду і втік.

У Харкові оголосили план" Сирена", на виїздах з міста перевіряють транспортні засоби.

"...але судячи з бігу, мужик вже давно добіг до Нью-Йорка",-іронізують в телеграм-каналі.

Відео втечі можна побачити тут.

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Інцидент стався вночі 6 липня біля села Гоптівка.

"Прикордонний загін отримав інформацію, що до кордону рухається невідомий. Відшукати в полі чоловіка вдалося завдяки тепловізору. Прилад показав, що чоловік сховався в кущах, недалеко від кордону", - зазначили відомстві.

Чоловік повідомив, що росіяни не пропустили його, тому він вирішив прорватися через кордон без дозволу.

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