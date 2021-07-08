У Харкові пограбували храм
Про це повідомили у відділі комунікації обласної поліції.
За словами правоохоронців, 7 липня о 00: 46 на пульт поліції охорони надійшов сигнал про спрацювання сигналізації в приміщенні храму на честь Успіння Пресвятої Богородиці.
Через 4 хвилини поліцейські були вже на місці. У храмі були виявили сліди злому на вхідних дверях.
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В цей же час невідомий вистрибнув з вікна і почав тікати. Поліцейським довелося застосувати зброю, зробивши попереджувальний постріл вгору.
З'ясувалося, що затриманий 30-річний харків'янини раніше тричі притягувався до відповідальності.
Затриманий був переданий слідчо-оперативній групі.
Нагадаємо, в Харківській області влаштували погоню за чоловіком.
Інцидент стався вночі 6 липня біля села Гоптівка.
Співробітники Харківського прикордонного загону затримали чергового порушника.
У Східному регіональному управлінні Держприкордонслужби України повідомили, що порушником виявився 75-річний житель міста Дніпро.
Чоловік повідомив, що росіяни не пропустили його, тому він вирішив прорватися через кордон без дозволу.
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