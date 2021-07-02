Харківські рятувальники допомогли медикам

Про це повідомили в ГУ ДСНС України в Харківській області.

Подія трапилася вдень 1 липня на вул. Садова в Дергачах. 80-річна жінка не могла самостійно відчинити двері, а лікарі не могли потрапити в квартиру до паралізованої жінки

Рятувальники потрапили в квартиру через вікно по пожежній драбині, де вони виявили жінку лежачою на підлозі.

Рятувальники відкрили двері зсередини і впустили медиків.

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Підозрілий чоловік ходить по під'їздах і стукає в двері.

"Третій день пасуть наш двір, ходять з одного під'їзду в під'їзд, простукують квартири. На джерельній, 9а вже розкрили квартиру, поки люди були на відпочинку.

Дзвонили в поліцію, говоримо, тут підозрілий чоловік простукує квартири, а нам відповіли: ну ось як пограбують, так і телефонуйте. Пишу просто попередити людей, щоб запам'ятали цю особу і просимо утриматися від поїздок. Зараз сезон у домушників, від яких нас нікому захищати", - йдеться в повідомленні.

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