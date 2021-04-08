Жителів Харкова кличуть в центр міста
Молодь міста Харкова запрошують на щорічний міський ярмарок вакансій, повідомляють у прес-службі Харківської міськради.
Вона пройде 21 травня в саду ім. Шевченка.
"Цей проект актуальний як для тих, хто тільки закінчив вуз, так і для студентів, які продовжують вчитися. Ми допомагаємо налагодити контакт між роботодавцями та молоддю, завдяки чому близько 10% учасників ярмарку знаходять роботу», - йдеться в повідомленні.
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Крім того ми писали, що в Харкові школярка випала з другого поверху.
Про це повідомили у відділі комунікації Головного управління Нацполіції в Харківській області.
У поліцію звернувся хлопець і повідомив, що почув шум і прохання про допомогу від компанії дівчат.
Одна зі школярок лежала на парапеті першого поверху нежитлової будівлі по вулиці Сергія Тархова.
Поліцією встановили, що троє дівчаток пішли гуляти - 15-річна дівчина пішла в нежитлову будівлю, посковзнулася і впала з другого поверху.
У результаті її госпіталізували в лікарню.
"Інші дівчатка злякалися і почали кликати на допомогу. Перехожий, який почув їхні крики, викликав швидку. Постраждалу доставили в лікарню", - розповіли в поліції.
До слова, харків'ян чекає серйозне покарання за підпал сухостою: "багатотисячні штрафи і ...".
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