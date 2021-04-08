Жителів Харкова кличуть в центр міста

Молодь міста Харкова запрошують на щорічний міський ярмарок вакансій, повідомляють у прес-службі Харківської міськради.

Вона пройде 21 травня в саду ім. Шевченка.

"Цей проект актуальний як для тих, хто тільки закінчив вуз, так і для студентів, які продовжують вчитися. Ми допомагаємо налагодити контакт між роботодавцями та молоддю, завдяки чому близько 10% учасників ярмарку знаходять роботу», - йдеться в повідомленні.

Крім того ми писали, що в Харкові школярка випала з другого поверху.

Про це повідомили у відділі комунікації Головного управління Нацполіції в Харківській області.

У поліцію звернувся хлопець і повідомив, що почув шум і прохання про допомогу від компанії дівчат.

Одна зі школярок лежала на парапеті першого поверху нежитлової будівлі по вулиці Сергія Тархова.

Поліцією встановили, що троє дівчаток пішли гуляти - 15-річна дівчина пішла в нежитлову будівлю, посковзнулася і впала з другого поверху.

У результаті її госпіталізували в лікарню.

"Інші дівчатка злякалися і почали кликати на допомогу. Перехожий, який почув їхні крики, викликав швидку. Постраждалу доставили в лікарню", - розповіли в поліції.

До слова, харків'ян чекає серйозне покарання за підпал сухостою: "багатотисячні штрафи і ...".

Як повідомляла Politeka раніше, хресна хода зібрала близько 3 тисяч харків'ян, фото: "як можна було в пандемію таке допустити?".

Також Politeka писала, що харків'янин впав у кому через отруєння: медики зробили все можливе, фото.