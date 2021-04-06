Аварія в Харкові паралізувала рух громадського транспорту
Очевидці повідомили, що на трамвайних рейках не розминулися автомобілі.
Аварія сталася 5 квітня на Московському проспекті в районі станції метро Площа Захисників України.
Рух трамваїв виявився заблокований в обидві сторони.
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Раніше ми писали, що в Харкові затримали 20-річного хлопця.
Про це повідомили в прес-службі прокуратури Харківської області.
Патрульні викрили 20-річного харків'янина у зберіганні наркотиків.
Юнак повідомив, що отримував згортки від невстановленого на даний час чоловіка, після чого ховав у різних місцях Харкова та області.
Молодій людині повідомили про підозру. Йому загрожує покарання у вигляді позбавлення волі строком від шести до десяти років з конфіскацією майна.
До слова, харків'ян чекає серйозне покарання за підпал сухостою: "багатотисячні штрафи і ...".
Як повідомляла Politeka раніше, хресна хода зібрала близько 3 тисяч харків'ян, фото: "як можна було в пандемію таке допустити?".
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