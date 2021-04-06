В Харкові пенсіонерці стало погано у власний квартирі-медики не змогли до неї потрапити

Рятувальники надали допомогу бригаді "швидкої" допомоги в місті Мерефа, повідомили в Харківському РУ ГУ ДСНС України в Харківській області.

Бійці ДСНС за допомогою спеціального інструменту відкрили двері квартири, в якій знаходилася хвора Літня жінка, і транспортували її в автомобіль швидкої.

Раніше ми писали, що в Харкові затримали 20-річного хлопця.

Про це повідомили в прес-службі прокуратури Харківської області.

Патрульні викрили 20-річного харків'янина у зберіганні наркотиків.

Юнак повідомив, що отримував згортки від невстановленого на даний час чоловіка, після чого ховав у різних місцях Харкова та області.

Молодій людині повідомили про підозру. Йому загрожує покарання у вигляді позбавлення волі строком від шести до десяти років з конфіскацією майна.

До слова, харків'ян чекає серйозне покарання за підпал сухостою: "багатотисячні штрафи і ...".

Як повідомляла Politeka раніше, хресна хода зібрала близько 3 тисяч харків'ян, фото: "як можна було в пандемію таке допустити?".

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