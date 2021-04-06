В Харкові пенсіонерці стало погано у власний квартирі-медики не змогли до неї потрапити
Рятувальники надали допомогу бригаді "швидкої" допомоги в місті Мерефа, повідомили в Харківському РУ ГУ ДСНС України в Харківській області.
Бійці ДСНС за допомогою спеціального інструменту відкрили двері квартири, в якій знаходилася хвора Літня жінка, і транспортували її в автомобіль швидкої.
Недитяче захоплення сина Пугачової і Галкіна викликало ажіотаж, відео вже в мережі: "у такому віці, таке хобі..."
Розкрито таємницю раптової смерті актриси-красуні, їй було всього 29 років: "Гостювала у батьків..."
Стало відомо, до кого Катя Осадча літала в Єгипет без Горбунова і дітей: "З жиру бісяться..."
Остапчук змінився до невпізнання, прискіпливий Данилко не стримав емоцій: "Вова, нарешті..."
Магнітні бурі сильно вдарять по українцях вже найближчими днями, озвучені дати: "Пік шторму..."
Раніше ми писали, що в Харкові затримали 20-річного хлопця.
Про це повідомили в прес-службі прокуратури Харківської області.
Патрульні викрили 20-річного харків'янина у зберіганні наркотиків.
Юнак повідомив, що отримував згортки від невстановленого на даний час чоловіка, після чого ховав у різних місцях Харкова та області.
Молодій людині повідомили про підозру. Йому загрожує покарання у вигляді позбавлення волі строком від шести до десяти років з конфіскацією майна.
До слова, харків'ян чекає серйозне покарання за підпал сухостою: "багатотисячні штрафи і ...".
Як повідомляла Politeka раніше, хресна хода зібрала близько 3 тисяч харків'ян, фото: "як можна було в пандемію таке допустити?".
Також Politeka писала, що харків'янин впав у кому через отруєння: медики зробили все можливе, фото.