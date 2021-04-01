В Харкові учні повернуться за парти 5 квітня
Про це повідомила директор Департаменту освіти Харківської міськради Ольга Деменко.
У навчальних закладах Харкова з 5 квітня розпочнеться навчальний процес за змішаною системою: 1-4 класи навчатимуться безпосередньо в установах, інші школярі приступлять до дистанційного навчання.
За словами Деменка, у разі потрапляння Харкова до червоної зони, дитячі садки та молодші класи закривати не будуть.
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"Це просто катастрофа, коли діти маленькі, їх діти нікуди, ми вже за цей рік навчилися здійснювати всі протиепідемічні заходи, які необхідні", — заявила Деменко.
Раніше ми писали, що на Харківщині пенсіонер ледь не загинув у власному будинку.
Про це повідомили в Куп'янському РВ ГУ ДСНС України в Харківській області.
В будинку горів матрац. В результаті пожежі отруєння чадним газом отримав чоловік 1937 року народження - зараз пенсіонер у важкому стані.
Його доставили в реанімацію Куп'янської центральної міської лікарні.
Пожежу ліквідувала донька потерпілого, рятувальники до гасіння не залучалися.
До слова, харків'ян чекає серйозне покарання за підпал сухостою: "багатотисячні штрафи і ...".
Як повідомляла Politeka раніше, хресна хода зібрала близько 3 тисяч харків'ян, фото: "як можна було в пандемію таке допустити?".
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