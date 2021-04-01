В Харкові учні повернуться за парти 5 квітня

Про це повідомила директор Департаменту освіти Харківської міськради Ольга Деменко.

У навчальних закладах Харкова з 5 квітня розпочнеться навчальний процес за змішаною системою: 1-4 класи навчатимуться безпосередньо в установах, інші школярі приступлять до дистанційного навчання.

За словами Деменка, у разі потрапляння Харкова до червоної зони, дитячі садки та молодші класи закривати не будуть.

"Це просто катастрофа, коли діти маленькі, їх діти нікуди, ми вже за цей рік навчилися здійснювати всі протиепідемічні заходи, які необхідні", — заявила Деменко.

Раніше ми писали, що на Харківщині пенсіонер ледь не загинув у власному будинку.

Про це повідомили в Куп'янському РВ ГУ ДСНС України в Харківській області.

В будинку горів матрац. В результаті пожежі отруєння чадним газом отримав чоловік 1937 року народження - зараз пенсіонер у важкому стані.

Його доставили в реанімацію Куп'янської центральної міської лікарні.

Пожежу ліквідувала донька потерпілого, рятувальники до гасіння не залучалися.

До слова, харків'ян чекає серйозне покарання за підпал сухостою: "багатотисячні штрафи і ...".

Як повідомляла Politeka раніше, хресна хода зібрала близько 3 тисяч харків'ян, фото: "як можна було в пандемію таке допустити?".

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